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فرع هيئة الزكاة بذمار يتكفل بدعم المطعم الخيري بمدينة ذمار
[18/مايو/2019]
ذمار - سبأ :

تكفل فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة ذمار بدعم المطعم الخيري بمدينة ذمار.

وأكد وكيل أول محافظة ذمار فهد عبدالحميد المروني أهمية تبني المطعم الخيري بما يكفل استمراره في تقديم الوجبات الغذائية للفقراء والأسر المحتاجة.

وأشاد بجهود فرع هيئة الزكاة في تنفيذ الأنشطة الخيرية والتكفل بدعم المطعم وتوفير المواد الغذائية اللازمة لاستيعاب أكبر عدد من الأسر الفقيرة بالمدينة..  حاثا الجميع على إحياء التكافل الاجتماعي ومد يد العون للفقراء والمحتاجين.

فيما أوضح مدير فرع هيئة الزكاة بذمار ماجد التينه أن دعم المطعم يأتي في إطار أنشطة الهيئة الخيرية وصرف الزكاة في مصارفها الشرعية.

وبين أن الهيئة تتبنى تنفيذ عدد من الأعمال الخيرية في شهر رمضان ومنها عمل مطاعم خيرية لتقديم الوجبات للأسر الفقيرة والمحتاجة .. داعيا المكلفين إلى الحرص على تطهير أموالهم وسرعة دفع ما عليهم من زكوات.

سبأ
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