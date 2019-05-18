محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إعلام مأرب يدي مجزرة العدوان بحي الرقاص واستهداف المؤسسات الإعلامية مأرب - سبأ :

أدان مكتبا الإعلام ووكالة الأنباء اليمنية سبأ بمحافظة مأرب الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان باستهداف حي الرقاص بصنعاء والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.



واستنكرا في بيان مشترك، استهداف طيران العدوان لمنزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري ومبنى وزارة الإعلام بسلسلة من الغارات الإجرامية.



وأكد البيان أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم بحق المؤسسات والطواقم الإعلامية والصحفية تأتي ضمن مخطط هدفه إسكات صوت الحقيقة والتعتيم على حقيقة ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار.



وأشارا إلى أن استهداف وسائل الإعلام الوطنية والإعلاميين إنتهاك سافر للمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

سبأ [18/مايو/2019]سبأ