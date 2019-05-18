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آخر تحديث: السبت، 18 - مايو - 2019 الساعة 11:10:04م
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انطلاق القافلة الإرشادية الثانية من مكتب أوقاف أمانة العاصمة إلى الضالع
[18/مايو/2019]
صنعاء-سبأ:

انطلقت من أمانة العاصمة اليوم القافلة الإرشادية الثانية إلى محافظة الضالع تحت شعار " رمضان .. شهر الجهاد ".


تهدف القافلة الإرشادية التي سيرها مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة بالتعاون مع دائرة وحدة الثقافة القرآنية بالأمانة، تعزيز الوعي بما يتعرض له أبناء الشعب اليمني من عدوان وحصار, ودعم وإسناد جبهات مواجهة العدوان.

وأوضح نائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة محمد الغليسي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ن القافلة التي تضم كوكبة من العلماء والخطباء والمرشدين تهدف إلى تعزيز الجبهة الثقافية بالمناطق المحررة من محافظة الضالع والتوعية بمؤامرات العدوان التي تستهدف اليمن أرضاً وأنساناً .

وأشار إلى أن 18 عالماً وخطيباً سينفذون خلال الشهر الفضيل، حلقات إرشادية ومحاضرات دينية لتعزيز الوعي المجتمعي بما يتعرض له اليمن من عدوان منذ أكثر من أربع سنوات وما يفرضه تحالف العدوان من حصار فاقم المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني شمالاً وجنوباً.

ولفت إلى أن القوافل الإرشادية تكمن أهميتها في تعزيز الجبهة الداخلية واستمرار الصمود والثبات لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التآمرية.

وأكد الغليسي أن تسيير القوافل الإرشادية تأتي ترجمة لتوجيهات قيادتي وزارة الأوقاف والإرشاد ومكتب الأوقاف بالأمانة وذلك استشعاراً منهم بالمسؤولية الملقاة على عاتق العلماء والخطباء والمرشدين وعملا بقوله سبحانه وتعالى " انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذلكم خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ".

سبأ
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