محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين المسابقات الرمضانية بمركز تدريب الشباب بذمار ذمار - سبأ :

دشن وكيلا محافظة ذمار محمد عبدالرزاق وعباس العمدي اليوم فعاليات المسابقات الرمضانية الخامسة التي ينفذها مركز تدريب وتأهيل الشباب بمدينة ذمار بإشراف الوحدة التربوية بالمحافظة .



وخلال التدشين أشار الوكيل العمدي، إلى أهمية تنظيم الأنشطة الشبابية والثقافية لصقل مهارات الشباب وإبراز إبداعاتهم وتسخيرها لخدمة المجتمع.



وأكد أهمية استغلال مثل هذه الفعاليات لتوعية الشباب بمخططات العدوان وأهمية توحيد الصفوف وتعزيز عوامل الصمود وكشف الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق المدنيين.



وحث على تشجيع الشباب للمبادرة في تبني أعمال الخير وإحياء التكافل الاجتماعي والعمل الطوعي خصوصا في ظل الصعبة التي تمر بها البلاد .



فيما أوضح مدير المركز منير الشاهري، أن المسابقات الرمضانية السنوية تهدف لإبراز إبداعات الشباب واستغلال طاقاتهم في الأنشطة المفيدة.. مشيرا إلى أن المسابقات تشمل الجوانب الثقافية والأنشطة الإبداعية بمشاركة 18 فريقا.



حضر التدشين مدير مكتب التربية بمديرية مدينة ذمار عبدالكريم الحبسي ومديري إدارات الأنشطة والإعلام التربوي بمكتب التربية بالمحافظة خالد النجيمي ومحمد الميثالي.

سبأ [18/مايو/2019]سبأ