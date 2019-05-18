محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل مناخة تعلن النفير العام في مواجهة العدوان صنعاء - سبأ :

أعلنت قبائل مناخة محافظة صنعاء، النفير العام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



وأكدت قبائل مناخة في لقاء قبلي حاشد الاستعداد لرفد الجبهات بالمزيد من الرجال والعتاد حتى تحقيق النصر المؤزر .



ودعت كافة القبائل إلى رفد الجبهات بقوافل الرجال والعطاء ردا على المجزرة البشعة التي ارتكبها تحالف الشر بحق المدنيين بحي الرقاص بأمانة العاصمة والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى أغلبهم نساء وأطفال.



وحمل مشائخ وأعيان ووجهاء مناخة المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسئولية ما يرتكبه العدوان من جرائم مروعة بحق الشعب اليمني .

سبأ [18/مايو/2019]سبأ