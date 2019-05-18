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آخر تحديث: السبت، 18 - مايو - 2019 الساعة 11:10:04م
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  عربي ودولي
مظاهرات لمحتجي (السترات الصفراء) في مدن فرنسا للسبت الـ 27
[18/مايو/2019]
باريس – سبأ :

تظاهر محتجو (السترات الصفراء) اليوم السبت وللسبت الـ 27 في عدد من المدن الفرنسية رغم تراجع عدد المشاركين في التظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة الماضية .


وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان عدد المتظاهرين في فرنسا اليوم بلغ 2800 متظاهر، بينهم 1100 في باريس، بحسب أرقام وزارة الداخلية .

واوضحت ان المظاهرات شملت مدن لينس شمال فرنسيا ومارسيليا جنوب شرقها وتولوز جنوب غرب فرنسا.

واشارت الى ان التعبئة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء حركة الاحتجاج الغير المسبوقة، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، وبالإضافة إلى باريس، سُجلت مسيرات في ريمس (شمال شرق) ونانسي (شرق)، حيث أزال محتجون من (السترات الصفراء) علماً أوروبياً في مدينة غران نانسي ورفعوا مكانه سترة صفراء.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس الجمعة أن حركة (السترات الصفراء) لم يعد لديها منفذ سياسي .. داعياً كل متظاهر إلى "العودة إلى ممارسة حياته الطبيعية" وإلى التعبير عن رأيه المختلف أثناء الانتخابات.

سبأ
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