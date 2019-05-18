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آخر تحديث: السبت، 18 - مايو - 2019 الساعة 11:10:04م
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  رياضة
تأهل فريق بلنسية إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للعام الثاني على التوالي
[18/مايو/2019]
مدريد – سبأ :

تأهل فريق بلنسية إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للعام الثاني على التوالي بعد فوزه اليوم السبت 2-صفر على مستضيفه ريال بلد الوليد ليقتنص المركز الرابع في الدوري الإسباني على حساب خيتافي الذي تعادل 2-2 مع ضيفه فياريال.

وجاءت المحاولة الأولى عبر أصحاب الأرض بعدما رد القائم محاولة لريال بلد الوليد لكن بلنسية أخذ زمام المبادرة في الدقيقة 36 عبر تسديدة من كارلوس سولير أنهت هجمة مرتدة للضيوف في الشباك.

وأضاف الدولي الإسباني رودريجو، الذي لعب دوراً مهماً في الهدف الأول، الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 52 بعدما استخلص لاعب الوسط داني باريخو الكرة من أحد مدافعي ريال بلد الوليد ومرر إلى رودريجو ليضع الكرة في الشباك بسهولة.

وأنهى بلنسية الموسم برصيد 61 نقطة في المركز الرابع للموسم الثاني على التوالي، بينما جاء خيتافي في المركز الخامس متأخرا بفارق نقطتين (59 نقطة) وتأهل للدوري الأوروبي وكذلك اشبيلية الذي حل في المركز السادس بنفس رصيد النقاط بعد فوزه على أتليتيك بيلباو 2-صفر.

وتأهل إسبانيول كذلك إلى الدوري الأوروبي بعد فوزه على ريال سوسيداد 2-صفر لينهي الموسم في المركز السابع بينما حل أتليتيك بيلباو في المركز الثامن.

سبأ
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