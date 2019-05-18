محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء دورة تدريبية في مجال التحكيم بالمنازعات المدنية والتجارية صنعاء-سبأ:

بدأت بمركز تدريب وتأهيل المحامين بصنعاء ا ليوم دورة تدريبية في مجال التحكيم بالمنازعات المدنية والتجارية.



يتلقى عدد من المحامين والمحاميات والمهتمين، خلال أربعة أيام عدد من المحاضرات والتطبيقات العملية حول التحكيم وإجراءاته وسير الخصومة التحكيمية حتى إصدار حكم التحكيم وتنفيذه، وكذا إجراءات دعوى بطلانه، يقدمها عدد من الأساتذة والأكاديميين المتخصصين في مجال التحكيم.



وفي الافتتاح أشار مدير مركز تدريب وتأهيل المحامين محمد عمر الحبابي إلى أهمية الدورة في تعزيز قدرات المشاركين في مجال التحكيم باعتباره الطريق الأسرع للفصل في المنازعات.



حضر افتتاح الدورة نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح ونائب مدير المركز صالح الطيار ونائب رئيس لجنة التدريب والتأهيل بنقابة المحامين خالد المعيني.

سبأ [18/مايو/2019]سبأ