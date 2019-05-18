محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية برئاسة وزير الصحة يناقش الوضع الصحي بالجوف صنعاء-سبأ:









ناقشت أمسية رمضانية برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، الوضع الصحي بمحافظة الجوف.



واستعرضت الأمسية بحضور وكلاء الوزارة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور وقطاع التخطيط الدكتور عبدالملك الصنعاني وقطاع الطب العلاجي الدكتور علي جحاف والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي ومدير مكتب الصحة بالجوف عبدالعزيز عميري ومدراء الصحة والمستشفيات بمديريات المحافظة، الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها والتغلب عليها.



وفي الأمسية أشار وزير الصحة إلى الوضع الصحي المؤلم بالجوف وغياب أبسط الخدمات الطبية فيها.



وأكد أنه تم العمل على ترفيع مستشفى برط إلى مستشفى عام بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .. لافتا إلى أهمية تضافر جهود الجميع للنهوض بالقطاع الصحي بالجوف وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومشقة السفر للمحافظات الأخرى لتلقي العلاج.



وشدد الوزير المتوكل على ضرورة التخطيط السليم لإيجاد خدمة صحية تتناسب مع احتياج أبناء المحافظة وتفعيل الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة وعدم الاعتماد على المنظمات وإعادة ترميم وتأهيل المراكز والمستشفيات وصيانة المعدات.



وجدد التأكيد على ضرورة التأهيل والتدريب النوعي للكوادر الطبية والتمريضية من أبناء المحافظة .. لافتا إلى أن الجوف حرمت كثيرا من الخدمات بما فيها الخدمات الصحية والطبية ويجب العمل بروح الفريق الواحد لتحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.



وقال "سنبدأ العمل بالنهوض بالقطاع الصحي بالجوف بالاعتماد على الذات وبتكاتف جهود الوزارة ومكتبها بالمحافظة والسلطة المحلية لإيجاد مستشفيات ومراكز صحية وتأهيل أبناء المحافظة في القطاع الصحي".



وثمن وزير الصحة العامة والسكان صمود أبناء محافظة الجوف في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



فيما استعرض مدير مكتب الصحة بمحافظة الجوف، الوضع الصحي بالمحافظة والصعوبات التي تواجه سير العمل من نقص في الكوادر والأدوية والمعدات .

سبأ [18/مايو/2019]سبأ