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  رياضة
بايرن ميونخ يحتفظ بلقب بطل الدوري الالماني لكرة القدم
[18/مايو/2019]
برلين – سبأ :

احتفظ فريق بايرن ميونخ بلقب بطل الدوري الالماني لكرة القدم (البوندسليغا) عقب فوزه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت (5-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت.

وأحرز خماسية بطل البوندسليغا كل من الفرنسي كينغسيلي كومان (د. 4)  والنمساوي دافيد ألابا (د. 53)، والبرتغالي ريناتو سانشيز (د. 58)، والفرنسي فرانك ريبيري (د. 72)، والهولندي آريين روبن (د. 78).

وسجل المهاجم الفرنسي سباستيان هيلير هدف الضيوف الوحيد، عند الدقيقة 50 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب أليانز أرينا.

وتربع بايرن ميونخ على عرش صدارة الموسم (2018-2019) للبوندسليغا، برصيد 78 نقطة، ليحسم لقب الدوري لصالحه، بتفوقه بفارق أربع نقاط على وصيفه بوروسيا دورتموند، الذي تغلب بدوره على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين من دون رد.

وتوج بايرن ميونيخ بلقب بطل البوندسليغا للمرة السابعة على التوالي، والـ 29 في تاريخه (رقم قياسي)، وابتعد بفارق 20 لقباً عن أقرب منافسيه نورنبيرغ، ويليهما بوروسيا دورتموند، في المرتبة الثالثة، برصيد 8 ألقاب.

سبأ
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