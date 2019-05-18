محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصحة تدشن مشروع تحديث بيانات الموظفين وأرشفة الملفات الوظيفية صنعاء - سبأ:

دشنت وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، مشروع تحديث بيانات الموظفين وتنظيم وأرشفة الملفات الوظيفية وإصدار البطائق.



وفي التدشين أشاد وزير الصحة الدكتور طه المتوكل بجهود الإدارة العامة للموارد البشرية في تطوير وتحديث نظام المعلومات الوظيفي.



وأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع يأتي مواكبة لجهود القيادة السياسية في تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة والتي تركز بنودها على جانب الأنظمة المعلوماتية وأتمتة البيانات.



وعرج الوزير المتوكل على الوضع الصحي الطارئ في مجال الأمراض والأوبئة وما تحتاجه من تكاتف للجهود وإعداد تقارير ميدانية حقيقية وواقعية وكذا خطط لمواجهة الأمراض واستئصالها وليس عبر المعالجة الوقتية أو الآنية.



وقال " إن 50 بالمائة من المستشفيات خرجت عن الخدمة، فيما 97 بالمائة من التجهيزات الفنية للمستشفيات المتبقية انتهى عمرها الافتراضي".



فيما أشار مدير الموارد البشرية إبراهيم الشعيبي ونائبه محمد دهمش إلى أن المشروع الذي ينفذ على ثلاث مراحل يستهدف كافة موظفي وكوادر الوزارة والبرامج الصحية التابعة لها.



وأوضحا أن المشروع يهدف لربط الوزارة مع بقية البرامج والمؤسسات التابعة للوزارة وتحديث بيانات الكادر الوظيفي بما يكفل إعادة توزيعهم وفقا للاحتياج والتخصصات وكذا استيفاء الوثائق والبيانات الخاصة بالموظفين.



حضر التدشين وكلاء الوزارة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور والتخطيط الدكتور عبدالملك الصنعاني والطب العلاجي الدكتور علي جحاف والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي ومدراء عموم عدد من البرامج والإدارات.

سبأ [18/مايو/2019]سبأ