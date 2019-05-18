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المجلس العسكري في السودان يعلن إستئناف مفاوضاته مع قادة المعارضة غداً
[18/مايو/2019]
الخرطوم – سبأ :



أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان اليوم السبت استئناف مفاوضاته مع قادة المعارضة غداً الأحد بعد توقف دام 72 ساعة وحوادث اطلاق نار في موقع الاعتصامات وسط الخرطوم .




وقال المجلس في بيان اصدره اليوم "يعلن المجلس العسكري الانتقالي استئناف التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير غداً الأحد (...) بالقصر الجمهوري" في العاصمة الخرطوم.

وأثار قرار المجلس العسكري الخميس الماضي تعليق المفاوضات، صدمة وأسفاً لدى قادة حركة الاحتجاج، الذين تعهدوا بمواصلة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة.

وأحرزت المفاوضات تقدماً مهماً الاثنين، لكن أعمال عنف وقعت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش أودت بخمسة متظاهرين وضابط عسكري.

وتم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة، لكن الجيش علق الأربعاء المباحثات لمدة 72 ساعة .. معتبراً أن الأمن تدهور في العاصمة بسبب متاريس المتظاهرين الذين اقاموها في شوارع عدة، ودعا الى إزالتها.

كما وقع الأربعاء إطلاق نار جديد في محيط موقع الاعتصام ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح، بحسب لجنة الأطباء المركزية التابعة لحركة الاحتجاج.

ودعا رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان المتظاهرين إلى "إزالة المتاريس جميعها خارج محيط الاعتصام"، وفتح خط السكك الحديد بين الخرطوم وبقية الولايات ووقف "التحرش بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة واستفزازها".

وحمل المتظاهرون قوات الدعم السريع شبه العسكرية مسئولية ما حدث، لكن الفريق البرهان قال "كان هناك عناصر مسلحة بين المتظاهرين أطلقوا النيران على قوات الأمن".

وبدأ الاعتصام أمام مقر الجيش في السادس من أبريل/نيسان استمرارا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول للمطالبة برحيل البشير الذي أزاحه الجيش بعد خمسة أيام.

سبأ
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