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آخر تحديث: السبت، 18 - مايو - 2019 الساعة 10:17:18م
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انطلاق مسابقة القرآن الكريم لمدارس أمانة العاصمة
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انطلاق مسابقة القرآن الكريم لمدارس أمانة العاصمة
[18/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

انطلقت بجامع الشعب بأمانة العاصمة اليوم المسابقة العامة للقرآن الكريم لطلاب وطالبات مدارس الأمانة، ينظمها مكتب التربية والتعليم بالأمانة بالتعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال.


يتنافس في المسابقة التي تستمر خمسة أيام، 180 حافظاً وحافظة لكتاب الله من مدارس أمانة العاصمة على فئات الخمسة والعشرة والعشرون جزء والمصحف كاملاً.

وأكد مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة زياد الرفيق أهمية إقامة مسابقات القرآن الكريم والتي تعكس للمجتمع مدى الاهتمام بكتاب الله تعالى في هذا الشهر الفضيل.

ودعا الطلاب والطالبات إلى الاهتمام بحفظ كتاب الله عز وجل .. مشيداً بدعم القطاع الخاص لإقامة مثل هذه المسابقات التي تعزز من التنافس على حفظ القرآن الكريم والتزود بعلومه.

من جانبه أشار مدير العلاقات العامة لمؤسسة أبو نبيل القرماني للتجارة والاستثمار عبدالسلام ٱبو العز إلى أن هذه المسابقات تحفز الطلاب والطالبات على حفظ كتاب الله وغرس قيم الخير والعطاء فيهم.

وقدمت خلال الافتتاح بحضور نائب مدير مكتب التربية والتعليم عبدالله الوزير ومدير شعبة التعليم بالأمانة محمد الذماري ورئيس شعبة المناهج بمكتب التربية والتعليم عبدالله الماخذي، ومدير الأنشطة بمكتب التربية عبد الكريم الضحاك ومدراء المناطق التربوية، نماذج لعدد من الطلاب في فئة خمسة الأجزاء والمصحف.

سبأ
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