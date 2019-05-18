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آخر تحديث: السبت، 18 - مايو - 2019 الساعة 10:17:18م
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صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (103) لسنة 2019م بتعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى:
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  محلي
اتحاد نساء المحويت يستنكر جريمة العدوان في حي الرقاص
[18/مايو/2019]
المحويت-سبأ:

أدان فرع إتحاد نساء اليمن بالمحويت الجرائم المروعة التي ارتكبها طيران العدوان بحي الرقاص بالعاصمة صنعاء وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى جلهم أطفال ونساء.

واستنكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) صمت وموقف الدول العربية والإسلامية وعدم إدانتها للجرائم اليومية بحق الشعب اليمني.

وأكد البيان أن إمعان دول العدوان في استهداف الأطفال والمدنيين يثبت حالة العجز والإفلاس .. مطالباً الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الاضطلاع بدورهما تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندی لها الجبين.

سبأ
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