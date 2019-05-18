وقفة احتجاجية بأمانة العاصمة تندد بجريمة حي الرقاص

صنعاء - سبأ :

نظم فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بأمانة العاصمة وعدد من منظمات المجتمع المدني، اليوم وقفة احتجاجية بموقع جريمة العدوان بحي الرقاص، والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.



وأدان المشاركون في الوقفة استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي لحي سكني مكتظ بالسكان في تقاطع شارعي الرباط والرقاص بالعاصمة صنعاء .. لافتين إلى أن استهداف الأحياء السكنية والمنشآت والأعيان المدنية جريمة حرب مكتملة الأركان.



واعتبروا جرائم العدوان بحق الأطفال والنساء والمدنيين وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، وتكشف في الوقت نفسه الوجه القبيح لدول تحالف العدوان.



وطالبوا، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الاضطلاع بالمسؤولية الأخلاقية في حماية المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار، والتحقيق في الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني وتقديم مرتكبيها للمحاكم الدولية.



وفي الوقفة الاحتجاجية أكد وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية عبدالوهاب شرف الدين، أن جريمة العدوان بحي الرقاص، إحدى الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان خلال الأربعة الأعوام الماضية بحق أبناء اليمن.



وأدان الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق أبناء الشعب اليمني .. وقال " نحن من هنا نوصل رسالة صمود وتحد للعالم ودول العدوان، ونؤكد استمرارنا في الثبات والصمود حتى تحقيق النصر ".



وأضاف " نحن في هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية سنقدم ما بوسعنا للمتضررين بحي الرقاص من المواد الغذائية والإيوائية ومبالغ نقدية وإيجارات وكل ما يمكن تقديمه بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية والمنظمات العاملة في هذا الجانب".



[18/مايو/2019]سبأ