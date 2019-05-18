عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قائد الحرس الثوري الإيراني : نعيش حرب استخباراتية مع الولايات المتحدة وسنهزمها طهران – سبأ :

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي ان بلاده تعيش اليوم أجواء حرب استخباراتية شاملة مع الولايات المتحدة وان ايران قادرة على هزيمة العدو في هذه الحرب .



وقال المسئول الايراني في حديث خلال مراسم تقديم وتوديع مسئولين في جهاز الاستخبارات اليوم السبت "ان الجذور الاساسية لهزائم امريكا تكمن في الفلسفة السياسية لهذا البلد، والتي من اهم مؤشراتها تقييد الدول والشعوب وأسرها وربطها".



وأضاف "ان هذه الفلسفة ليست فقط لا تنتج القوة للامريكان، بل انها ساهمت في اختلاق الاعداء فقط؛ بحيث سجلت اليوم هزيمة سياستهم وأفولها".



ووصف اللواء سلامي المعركة الاستخباراتية بين ايران والولايات المتحدة بالحقيقة الجادة.



وقال "اننا اليوم نعيش اجواء حرب استخباراتية شاملة مع امريكا وجبهة مناوئي الثورة والنظام الاسلامي، وهذه الاجواء تمثل تركيبة من العمليات النفسية والعمليات السايبرية والتحركات العسكرية والدبلوماسية العامة وإثارة الرعب، وعلينا في هذه المعركة ان لا نغفل لحظة واحدة عن التفكير بأميركا والتركيز على العدو وتشخيص استراتيجياتهم ونمطهم السلوكي".

سبأ [18/مايو/2019]سبأ