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تكريم أسر شهداء موظفي أمانة العاصمة
[18/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

كرمت أمانة العاصمة اليوم أسر الشهداء العاملين في مختلف قطاعات ومكاتب الأمانة، بحضور أمين العاصمة حمود عباد وقيادة السلطة المحلية بالأمانة.

وفي التكريم الذي حضره رئيسا لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ولجنة الخدمات عادل العقاري، أكد أمين العاصمة، أن هذا التكريم يأتي تقديراً لتضحيات الشهداء من أجل عزة الشعب اليمني وسيادة الوطن.

وأشار إلى حرص السلطة المحلية بأمانة العاصمة على الاهتمام بأسر الشهداء وتقديم الرعاية لذويهم .. مؤكدا على عظمة ومكانة الشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة دفاعاً عن الوطن.

ولفت أمين العاصمة إلى أن أسر وذوي الشهداء سيظلون محل اهتمام وتقدير الجميع.

وأكد استمرار أبناء مديريات الأمانة في البذل والعطاء وتسيير قوافل الرجال والغذاء لمختلف جبهات العزة والكرامة دعماً لأبطال الجيش واللجان الشعبية للتصدي للعدوان ومرتزقته.

من جانبه أشاد عضو مجلس الشورى خالد المداني، بتضحيات الشهداء في ميادين العزة والبطولة في مواجهة المحتلين والغزاة.

وأكد أنه مهما قدم لأسر الشهداء من اهتمام ورعاية لن يفي ذلك عطاء وتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن وكرامة الشعب اليمني.

فيما أكدت كلمة شهداء موظفي أمانة العاصمة، استمرار الصمود في مواجهة العدوان والمضي على درب الشهداء.

وأشادت الكلمة باهتمام قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة وما توليه من رعاية لأسر الشهداء من موظفي الأمانة.

حضر التكريم عدد من وكلاء أمانة العاصمة والوكلاء المساعدون وأسر الشهداء وعدد من مدراء وموظفي أمانة العاصمة.

سبأ
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