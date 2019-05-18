محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة مدير مكتب الرئاسة في إب يناقش قضايا أراضي الدولة والأوقاف إب-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ووزير الإعلام ضيف الله الشامي ومحافظ إب عبدالواحد صلاح، المواضيع المتصلة بأراضي الدولة والأوقاف بالمحافظة.



واستعرض الاجتماع، رئيس محكمة إستئناف المحافظة القاضي عبد العزيز الصوفي، التدابير الكفيلة بالحفاظ على أراضي الدولة والأوقاف من الاعتداءات والسطو وإزالة مخالفات البناء العشوائي وتنظيم إصدار تراخيص البناء.



وأقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة محافظ المحافظة لمعالجة قضية الأراضي ومنع الاعتداء عليها وضبط العابثين وتقديمهم للعدالة، كما تم إقرار تشكيل غرفة عمليات مشتركة ولجنة أمنية لضبط المعتدين.



وتطرق الاجتماع إلى موضوع الفصل في قضايا التداخلات بين أراضي الأوقاف وأراضي الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.



وفي الاجتماع شدد مدير مكتب الرئاسة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات الكفيلة بحماية أراضي الدولة وضبط العابثين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم الرادع .. مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع من تسول له نفسه في الاعتداء على أراضي الأوقاف وممتلكات الدولة.



ووجه مكتب الأشغال بعدم إصدار أي تراخيص للبناء إلا وفقا للإجراءات المنظمة لإستصدار التراخيص وبعد التأكد بتضمينها في المخطط العام واعتمادها في السجل العقاري.



حضر الاجتماع وكلاء المحافظة صالح حاجب وعبدالحميد الشاهري والدكتور أشرف المتوكل وعبد الفتاح غلاب وراكان النقيب ومدير مكاتب الأوقاف عبدالرحمن النزيلي والأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس عصام مثنى والأشغال المهندس بسام السقاف.

سبأ [18/مايو/2019]سبأ