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آخر تحديث: السبت، 18 - مايو - 2019 الساعة 10:17:18م
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فوز الائتلاف المحافظ في أستراليا في الانتخابات التشريعية
[18/مايو/2019]
ادنبره – سبأ :

فاز الائتلاف المحافظ في أستراليا خلافاً للتوقعات في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم السبت، ليحتفظ بذلك بالسلطة في هذه الدولة القارة التي يعتبر التصويت فيها إلزامياً.


وقال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون في كلمة له أمام أنصاره "كم هي طيبة أستراليا!".

وكان موريسون قد تولى المنصب قبل تسعة أشهر فقط إثر انقلاب حزبي داخلي ضد سلفه المعتدل مالكوم ترنبول.

وعلى الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا سيتمكن الحزب الليبرالي بزعامة موريسون وشريكه الحزب الوطني بقواعده الريفية، من انتزاع عدد كاف من المقاعد بما يسمح لهما بتشكيل حكومة غالبية، إلا أن زعيم المعارضة العمالية أقر بالهزيمة قبيل منتصف ليل السبت.

وصرح بيرت شورتن أمام مؤيدين أصيبوا بالذهول في ملبورن "من الواضح أن حزب العمال لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة" .. مضيفاً انه "مراعاة للمصلحة العامة، اتصلت قبل قليل بسكوت موريسون لتهنئته" .

وتعتبر هذه النتيجة نكسة كبرى وفشلاً لمؤسسات الاستطلاعات التي تنبأت طيلة أشهر فوزاً مريحاً لحزب العمال بعد ست سنوات في صفوف المعارضة.

وأدلى نحو 17 مليون ناخب يحق لهم التصويت باصواتهم في مراكز الاقتراع والتي فتحت ابوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (2200 مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينتش) واغلقت في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش) .

سبأ
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