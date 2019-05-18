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آخر تحديث: السبت، 18 - مايو - 2019 الساعة 10:17:18م
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وقفة احتجاجية للإعلاميين بصعدة تنديداً باستهداف العدوان لمنزل رئيس اتحاد الإعلاميين
[18/مايو/2019] صعدة - سبأ:
نظم اعلاميو محافظة صعدة اليوم وقفة احتجاجية إدانة لما تعرض له رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري والمواطنين الساكنين بجوار منزله من استهداف بطيران العدوان الأمريكي السعودي الغاشم ،والذي أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من سبعين مواطناً .

وخلال الوقفة التي حضرها محافظ محافظة صعدة محمد جابر عوض ووكيل المحافظة صالح عقاب ومدير مكتب الثقافة يحيى الحمزي أدان المحافظ عوض الجريمة الوحشية التي استهدفت منزل رئيس اتحاد الإعلاميين والمنازل المجاورة له.

وأكد المحافظ أن هذه الجريمة تضاف إلى رصيد العدوان المليء بالجرائم بحق الشعب، مؤكداً أن استهداف العدوان للقطاع الإعلامي هو نتيجة فشل في مواجهة إعلامنا الوطني وخيبة أمل وفضيحة تجاه ما يكشفة الإعلام الوطني .

وأشاد بالصمود الكبير للجبهة الإعلامية في اليمن بشكل عام وبالجهود التي يبذلها الجانب الإعلامي في محافظة صعدة لافتاً إلى أهمية هذه الجبهة في تعرية وكشف جرائم العدوان وانتهاكاته بحق الشعب اليمني .

وقد أعلن بيان الوقفة الذي قرأه مدير مكتب الإعلام عيسى عاطف التضامن الكامل مع رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري مؤكداً أن دماء اليمنيين لن تسقط بالتقادم .

وحمل أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات المسؤولية القانونية والأخلاقية والجنائية لكل هذه الجرائم، مؤكداً أحقية الشعب اليمني في ملاحقتهم ومحاكمتهم في الزمان والمكان المناسبين.

وأكد استمرار الإعلاميين في أداء واجبهم في كشف جرائم العدوان الغاشم مهما كانت التضحيات ، مستنكراً الصمت الدولي والأممي تجاه هذه الجرائم المروعة .

وبارك لسلاح الجو المسير عملية التاسع من رمضان مطالباً بمزيد من التنكيل بالعدو في المواقع الاستراتيجية حتى يكف عدوانه وحصاره على شعبنا العزيز .

سبأ
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