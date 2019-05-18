ضبط (3658) مخالفة في صنعاء والمحافظات منذ بدء حملة حماية المستهلك [18/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

ضبطت فرق الحملة الوطنية لحماية المستهلك ثلاثة آلاف و658 مخالفة تجارية بامانة العاصمة و10 محافظات منذ انطلاقها منتصف شعبان حتى الخميس الماضي.



وجاءت أمانة العاصمة في صدارة المخالفات بحسب احصائية عن وزارة الصناعة والتجارة تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منها بـألفين و(365) مخالفة.



وتوزعت بقية المخالفات على المحافظات العشر في مقدمتها ذمار بـ (334) تليها إب بـ (247) ومحافظة صنعاء (190) مخالفة وفي صعدة (116) تليها عمران (71) مخالفة.



وسجلت بقية المخالفات في محافظات: تعز، البيضاء، حجة، المحويت، وريمة.



وتواصلت اليوم أعمال النزول الميداني من قبل اللجنة الرئيسية للحملة في أمانة العاصمة برئاسة وكيل وزارة الصناعة بسام الغرباني ومعه مدير مكتب الصناعة خالد الخولاني.



وأكد رئيس اللجنة استقرار الوضع التمويني بخاصة في العاصمة وانضباط السوق من حيث الأسعار وعدم الاحتكار أو المضاربة.



وحررت الفرق الميدانية محاضر ضبط لمخالفات منها زيادة أسعار وسوء تخزين واعادة تعبئة من دون أذن وتلاعب بالعبوات وأوزان الخبز في بعض الافران.



ووجهت اللجنة بإحالة عينات من مخزون السكر في مستودعات أحد التجار إلى مختبرات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس للتأكد من سلامتها والعمل بموجب النتائج.



سبأ