تنفيذ مسح ميداني لمشاريع المياه المتعثرة في مديرية بدبدة بمأرب [18/مايو/2019] مأرب - سبأ:

نفذت مؤسسة يمن الخير للإغاثة والتنمية، وبالتعاون مع السلطة المحلية بمديرية بدبدة بمحافظة مأرب، مسح ميداني للمشاريع المتعثرة في مجال المياه .



وأكد مدير مديرية بدبدة درعان السقاف أن المسح الميداني استهدف عدد من الآبار ومشاريع المياه المتوقفة بهدف التخفيف من معاناة المواطنين.



وأشار إلى أن المديرية تشهد شحة في المياه حيث أن أغلب السكان لا يحصلون على مياه نقية صالحة للشرب.



ودعا السقاف الجهات المختصة والمنظمات المانحة لتنفيذ تدخلات عاجلة في مجال المياه والزراعة لتخفيف معاناة المواطنين .



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