ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 18 - مايو - 2019 الساعة 05:39:54م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قراراً بتعيين أعضاء في مجلس الشورى
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (103) لسنة 2019م بتعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى:
دعوة ايرانية في مجلس الأمن لإنهاء الوجود الأمريكي العسكري في سوريا فورا
دعا ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في إدلب السورية، إلى إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في سوريا فورا.
وزير المالية يدين استهداف العدوان لمركز رقابة ميتم الجمركي بمحافظة إب
أدان وزير المالية الدكتور رشيد ابولحوم استهداف تحالف العدوان الأمريكي السعودي لمركز رقابة ميتم الجمركي في محافظة إب .
الكرامة يفوز على الأخوه و يتوج بلقب البطولة الرمضانية للكرة الطائرة
توج فريق الكرامة بلقب البطولة الرمضانية الرابعة للكرة الطائرة والتي نظمها نادي الشرطة بالتنسيق مع إتحاد اللعبة بالأمانة.
آخر الأخبار:
مناقشة إجراءات الافراج عن عدد من المعسرين بالمحويت
مجلس النواب يدين بشدة جرائم تحالف العدوان بحق المدنيين
رئيس المجلس السياسي يصدر قراراً بتعيين عضوين بمجلس الشورى
دورة تدريبية لفرق مراقبة جودة المياه من محافظة الجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة إجراءات الافراج عن عدد من المعسرين بالمحويت
[18/مايو/2019] المحويت - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر, قضايا المعسرين في السجن وآليات استكمال اجراءات الافراج عنهم.

وتطرق الاجتماع إلي أوضاع المعسرين ممن أمضوا فترة العقوبة وما زالوا في السجن بسبب حقوق خاصة والاجراءات التي يجب اتخاذها للافراج عن عدد منهم.

كما ناقش الاجتماع الذي ضم ممثلو النيابة ومدير أمن المحافظة العميد محمد الحمزي ومدير السجن المركزي, خطة الافراج عن السجناء المعسرين ضمن الكشوفات المقرة من اللجنة العليا لرعاية السجناء خاصة من أمضوا من خمس إلي سبع سنوات زيادة عن المدة المحكوم بها عليهم في الحق العام.

وأكد المحافظ حيدر أن قضايا المعسرين و الافراج عنهم يأتي ترجمة لتوجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلي وحرصهما علي معالجة قضايا السجناء خصوصا في شهر رمضان.

ودعا فاعلي الخير ورجال المال والأعمال إلي مساعدة المعسرين واعاناتهم بسداد ما عليهم من حقوق خاصة للغير للتخفيف من معاناتهم خاصة في شهر رمضان الذي يعد موسم التقرب لله بالطاعات لمضاعفة الأجر والثواب.

فيما أشار وكيل أول المحافظة, عزيز الهطفي إلي أهمية تعاون المجتمع والمنظمات في الوقوف إلي جانب المعسرين لعدم قدرتهم علي دفع الحقوق الخاصة المحكوم بها عليهم.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مجلس النواب يدين بشدة جرائم تحالف العدوان بحق المدنيين
رئيس المجلس السياسي يصدر قراراً بتعيين عضوين بمجلس الشورى
دورة تدريبية لفرق مراقبة جودة المياه من محافظة الجوف
وزارة العدل تنجز أكثر من 200 ألف قضية خلال أربع سنوات من العدوان
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قراراً بتعيين أعضاء في مجلس الشورى
الأرصاد يتوقع استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وهطول أمطار متفاوتة الشدة
الصحة : خروج 92 الى 95 % من الأجهزة الطبية عن الخدمة بالمستشفيات
عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو ومرتزقته خسائر في الأرواح و العتاد
حزب الكرامة اليمني يؤكد حق الشعب اليمني في الرد على جرائم العدوان
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وغارات للطيران على عدة محافظات
العدوان السعودي على اليمن
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وغارات للطيران على عدة محافظات
[18/مايو/2019]
استشهاد وإصابة أكثر من 86 مواطناً في جرائم جديدة لطيران العدوان ومرتزقته
[17/مايو/2019]
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[16/مايو/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية حرض
[15/مايو/2019]
سلسلة غارات لطيران العدوان على عدة محافظات واستمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
[15/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by