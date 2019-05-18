مناقشة إجراءات الافراج عن عدد من المعسرين بالمحويت [18/مايو/2019] المحويت - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر, قضايا المعسرين في السجن وآليات استكمال اجراءات الافراج عنهم.



وتطرق الاجتماع إلي أوضاع المعسرين ممن أمضوا فترة العقوبة وما زالوا في السجن بسبب حقوق خاصة والاجراءات التي يجب اتخاذها للافراج عن عدد منهم.



كما ناقش الاجتماع الذي ضم ممثلو النيابة ومدير أمن المحافظة العميد محمد الحمزي ومدير السجن المركزي, خطة الافراج عن السجناء المعسرين ضمن الكشوفات المقرة من اللجنة العليا لرعاية السجناء خاصة من أمضوا من خمس إلي سبع سنوات زيادة عن المدة المحكوم بها عليهم في الحق العام.



وأكد المحافظ حيدر أن قضايا المعسرين و الافراج عنهم يأتي ترجمة لتوجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلي وحرصهما علي معالجة قضايا السجناء خصوصا في شهر رمضان.



ودعا فاعلي الخير ورجال المال والأعمال إلي مساعدة المعسرين واعاناتهم بسداد ما عليهم من حقوق خاصة للغير للتخفيف من معاناتهم خاصة في شهر رمضان الذي يعد موسم التقرب لله بالطاعات لمضاعفة الأجر والثواب.



فيما أشار وكيل أول المحافظة, عزيز الهطفي إلي أهمية تعاون المجتمع والمنظمات في الوقوف إلي جانب المعسرين لعدم قدرتهم علي دفع الحقوق الخاصة المحكوم بها عليهم.



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