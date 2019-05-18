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آخر تحديث: السبت، 18 - مايو - 2019 الساعة 05:39:54م
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مجلس النواب يدين بشدة جرائم تحالف العدوان بحق المدنيين
[18/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
أدان مجلس النواب واستنكر بشدة استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم المروعة بحق أبناء الشعب اليمني للعام الخامس على التوالي وآخرها جريمة استهداف حي سكني في تقاطع شارعي الرباط والرقاص بالعاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.

وندد مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم باستهداف طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية لمبنى وزارة الإعلام وما خلفه من أضرار فادحة في المبنى، وكذا استهداف منزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين وعدد من المدنيين بالعاصمة صنعاء.

واعتبر المجلس, جرائم العدوان بحق الأطفال والنساء والامنين وصمة عار في جبين المجتمع الدولي, وتكشف الوجه القبيح لدول تحالف العدوان بقيادة السعودية والتي تجردت من كل القيم الانسانية وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي، واستهتاراً بكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية.

وحمل مجلس النواب المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان, المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية نتيجة الصمت المطبق إزاء جرائم الحرب اليومية التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية.

وأكد مجلس النواب أن استمرار قصف دول العدوان للطرق والجسور والأسواق ومنازل المواطنين والبنية التحتية لليمن يعكس مدى صلف وغطرسة وتخبط تحالف العدوان السعودي.

كما أكد مجلس النواب أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم كونها جرائم حرب مكتملة الأركان.

سبأ
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