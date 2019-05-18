دورة تدريبية لفرق مراقبة جودة المياه من محافظة الجوف [18/مايو/2019] صنعاء-سبأ: بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال مراقبة جودة المياه تنظمها على مدى ستة أيام وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة للموارد المائية بالشراكة مع منظمة اليونيسف.



تهدف الدورة إلى تدريب 30 من المهندسين والمتخصصين من محافظة الجوف للعمل ضمن فرق مشروع مراقبة جودة المياه.



وفي الافتتاح أشار وكيل الهيئة العامة للموارد المائية عبدالكريم السفياني إلى الأهمية التي تمثلها الدورة في تأهيل الكوادر والفرق الميدانية بمحافظة الجوف للعمل ضمن مشروع مراقبة جودة المياه .



وتطرق إلى المهام الميدانية التي ستنفذها الفرق من خلال الرقابة على جودة المياه في آبار مياه الشرب ومحطات بيع مياه الكوثر والعيون والغيول وخزانات السبيل.



وبين الوكيل السفياني أن الفرق ستعمل على التأكد من مدى مطابقة المياه للمواصفات ومدى التزام المنشآت المائية بالاشتراطات الصحية والعمل على رفع الوعي لدى ملاك المنشآت المائية بأهمية الالتزام بجودة المياه .



ولفت إلى الإجراءات التي تتخذها الهيئة بحق المنشآت المائية غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية.. موضحا أن مشروع مراقبة جودة المياه يعد أحد الأنشطة التي تنفذها الوزارة والهيئة ضمن الجهود الوطنية لمكافحة وباء الكوليرا.



وأشاد وكيل الهيئة العامة للموارد المائية بدعم وزير المياه والبيئة للهيئة وجهوده للدفع بأنشطتها والعمل على حماية المياه من الاستنزاف والتلوث.



ويتلقى المشاركون في الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في مجال طرق تنقية وترشيح المياه وكذا التعرف على طرق تعقيم المياه ومكونات محطات المعالجة والطرق السليمة لأخذ عينات المياه.

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