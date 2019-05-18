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  اقتصاد
الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين ويسجل أكبر خسارة أسبوعية في شهر
[18/مايو/2019] نيويورك-سبأ:
هبطت أسعار الذهب الجمعة إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مع صعود الدولار بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية وهو ما دفع المعدن النفيس لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1277.21 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1274.51 دولار وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من مايو .

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع منخفضا 0.6% وهى أكبر خسارة أسبوعية منذ التاسع عشر من أبريل.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.82% لتبلغ عند التسوية 1275.70 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار 0.2% ليبقى قرب أعلى مستوى في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وفي جلسة الخميس، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8% في أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ منتصف أبريل نيسان، بعد أن ساعدت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة في تحسين شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.04% إلى 14.40 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ السادس من ديسمبر عند 14.38 دولار للاوقية. وتنهي الفضة الأسبوع على خسارة تزيد عن 2%، هى أكبر هبوط أسبوعي منذ أول مارس.

وهبط البلاتين 1.9% إلى 813.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 812.50 دولار، ومنهيا الأسبوع على أكبر هبوط منذ منتصف أغسطس 2018.

وتراجع البلاديوم 1.5% إلى 1310.00 دولارات للأوقية. ومني المعدن المُستخدم في المحولات التحفيزية في أنظمة عوادم السيارات بخسائر بلغت حوالي 19% منذ أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1620.53 دولار في مارس.


سبأ
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