الولايات المتحدة تلغي الرسوم الجمركية على الصلب والألمينيوم مع كندا والمكسيك [18/مايو/2019]

واشنطن-سبأ:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك، ما يشكل خطوة تسهل المصادقة على اتفاق التجارة الحرة بين الدول الثلاث.



وقال ترامب "توصلنا للتو إلى اتفاق مع كندا والمكسيك وسنبيع سلعنا في هذين البلدين من دون فرض رسوم أو رسوم باهظة".



وكانت واشنطن وأوتاوا ومكسيكو توصلت إلى اتفاق جديد للتجارة الحرة في 30 سبتمبر الماضي بعد مفاوضات شاقة استمرت 13 شهرا. ثم وقعته الدول الثلاث في 30 نوفمبر لكنه لا يزال يتطلب مصادقتها.



وقبيل ذلك، أعلن بيان مشترك للولايات المتحدة وكندا التوصل إلى اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن قبل نحو عام.



وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة إن اتفاق واشنطن وأوتاوا على الغاء الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم الكندي يشكل "خطوة كبيرة" نحو المصادقة "في الأسابيع المقبلة" على اتفاق التجارة الحرة الجديد في أمريكا الشمالية.



وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في هاملتون بولاية أونتاريو أن "هذه الرسوم على الصلب والألمنيوم كانت كبر عائق أمام المصادقة على الاتفاق الجديد بالنسبة لنا وللولايات المتحدة. من المؤكد أننا اتخذنا خطوة كبيرة للأمام" نحو هذه المصادقة التي قد تحصل "في الأسابيع المقبلة".

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