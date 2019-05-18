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آخر تحديث: السبت، 18 - مايو - 2019 الساعة 03:22:18م
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لدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ"أجسام مضيئة" وتسقط عددا منها
[18/مايو/2019] دمشق-سبأ:
تصدت الدفاعات الجوية السورية، الليلة الماضية، لـ"أجسام مضيئة" وأسقطت عددا منها.

وصرح مصدر عسكري سوري، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "وسائط الدفاع الجوي اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها".

من جهة ثانية، ذكرت سانا أن المجموعات المسلحة المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، قصفت قريتي الشراشير والحويز بريف اللاذقية، بالقذائف الصاروخية، ما أدى لمقتل مدني واحد وإصابة عدد آخر.

وذكرت الوكالة أن مسلحين يتحصنون في محافظة إدلب وأقصى الريف الشمالي في اللاذقية قرب الحدود التركية اعتدوا اليوم بالصواريخ على قريتي الشراشير والحويز، ما تسبب في مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في المنازل.

وقالت "سانا" إن وحدة من الجيش السوري ردت على مصدر الاعتداء بضربات أسفرت عن تدمير منصات إطلاق صواريخ وإيقاع خسائر في صفوف المسلحين.
سبأ
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