كوريا الشمالية تطلب من جوتيريش التدخل بشأن مصادرة أمريكا إحدى سفنها [18/مايو/2019] سول-سبأ:

طلبت كوريا الشمالية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التدخل في مسألة مصادرة الولايات المتحدة ”بشكل غير قانوني“ لإحدى سفنها التجارية.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة قوله في رسالة بعث بها إلى جوتيريش بتاريخ يوم الجمعة إن ”هذا العمل الخاص بانتزاع الملكية يشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة بلد عصابات فعلا لا يهتم على الإطلاق بالقوانين الدولية“.



ويأتي احتجاج بيونغ يانغ للأمم المتحدة وسط توترات متزايدة منذ انهيار ثاني اجتماع قمة عقد في هانوي في فبراير الماضي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي استهدف نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.



وطلبت الرسالة أيضا من جوتيريش اتخاذ ”إجراءات عاجلة“ وزعمت أن واشنطن انتهكت سيادة كوريا الشمالية وخرقت مواثيق الأمم المتحدة.



وقالت كوريا الشمالية إن مصادرة السفينة تمثل خرقا لروح القمة وطالبت بإعادتها دون تأخير.





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