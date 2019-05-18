الناخبون في أستراليا يدلون بأصواتهم في انتخابات عامة [18/مايو/2019] سيدني-سبأ؛:

أدلى ملايين الناخبين في أستراليا بأصواتهم اليوم السبت في انتخابات عامة تشير التوقعات إلى أن هناك احتمالات قوية بعودة حزب العمال المنتمي ليسار الوسط إلى السلطة بعد ستة سنوات في المعارضة.



وأظهر استطلاع رأي قبل التصويت أجرته مؤسسة نيوزبول لصالح صحيفة (ذا استراليان) يوم الجمعة تقدم حزب العمال بزعامة بيل شورتن بحصوله على 51.5 في المئة مقابل 48.5 في المئة للائتلاف الحاكم.



وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي(2200 مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينتش) وستغلق في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش يوم السبت). وهناك نحو 17 مليون ناخب يحق لهم التصويت. ومن المتوقع ظهور نتائج أولية مساء يوم السبت.



وأشارت استطلاعات رأي سابقة خلال الحملة الانتخابية إلى أن رئيس الوزراء سكوت موريسون تمكن من تقليص الفارق بين الائتلاف الحاكم وحزب العمال لكن الكثير من الناخبين لا يزالون غاضبين من الإطاحة بسلفه مالكولم ترنبول بسبب خلافات داخلية في أغسطس الماضي.





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