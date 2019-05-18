الرئيس الروسي : سلاح الليزر سيكون سلاح القرن الحالي [18/مايو/2019] موسكو-سبأ:

اعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين بأن سلاح الليزر سيكون سلاح القرن الحالى , وسيشكل القوة الرئيس للجيش الروسي .



ونقلت وكالة " سبوتنينك " الروسية اليوم السبت عن بوتين قوله في كلمة له أمام القادة العسكريين الروس ومسؤولي قطاع الإنتاج الحربي" إن سلاح الليزر سيشكل القوة الرئيسية للجيش الروسي طيلة القرن الواحد والعشرين".



واكد الرئيس الروسي على ضرورة تنفيذ المشاريع المتعلقة بصناعة سلاح الليزر في وقت محدد.



وزار بوتين عددا من المصانع العسكرية الروسية منها مصنع الطائرات في مدينة قازان حيث تفقد طائرات معدلة من طراز "تو-95" و"تو-160" و"تو-22" وكذلك مروحية "مي-38تي" وطائرة "تو-214".

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