وزير المالية يدين استهداف العدوان لمركز رقابة ميتم الجمركي بمحافظة إب [18/مايو/2019] صنعاء -سبأ:

أدان وزير المالية الدكتور رشيد ابولحوم استهداف تحالف العدوان الأمريكي السعودي لمركز رقابة ميتم الجمركي في محافظة إب .



وقال وزير المالية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن قصف طيران العدوان للمركز المكتظ بالقاطرات والشاحنات الخاصة بالمواد الغذائية ومختلف السلع التابعة لتجار القطاع الخاص من مختلف المحافظات يترجم بجلاء مساعي العدوان الحثيثة والمستمرة لتدمير القطاع الخاص ورأس المال الوطني المتنوع من بنوك وشركات صرافة ومصانع وتجارة متنوعة.



وأوضح أن هذا الاستهداف يأتي ضمن مسارات العدوان وسياسته في تدمير الاقتصاد الوطني وتجفيف وتجريف ما تبقى من ايرادات متاحة لحكومة الانقاذ لاسيما بعد أن فرض حصارا شاملا على موانئ الحديدة منذ أكثر من أربع سنوات .



وأشار أبو لحوم إلى أن قصف مركز ميتم يؤكد إمعان العدوان في استهداف كل المقومات التي تستخدم ايراداتها الشحيحة في تمويل النفقات التشغيليةلمؤسسات الدولة وتجميع ما يمكن صرفه كرواتب لموظفي الدولة.



ولفت إلى ان كل الناقلات في كافة المراكز تأتي من الموانئ البحرية والبرية المحتلة والتي يستحوذ المرتزقة على كل ايراداتها إلى جانب ايرادات النفط والغاز وكل المساعدات والهبات .



وحمل الوزير الأمم المتحدة المسؤولية عن حماية الأعيان المدنية والموظفين المدنيين في الجمارك وأموال القطاع الخاص وكذلك العاملين من مخلصين وسائقين ومن يعملون في الحمالة الذي يصل اعدادهم إلى مئات الاشخاص كون كل ذلك مصان حسب القوانين الدولية المناط بالأمم المتحدة حمايتها .



وأعتبر وزير المالية استهداف العدوان للجمارك استهداف للأمم المتحدة ذاتها التي تستخدم هذه المنافذ في عملها الإنساني في اليمن ، وتصرف يقوض مساعيها في تنفيذ اتفاق السويد بشأن ايرادات المواني وتحييد الاقتصاد .



وأضاف أن هذا القصف رسالة واضحة من العدوان للأمم المتحدة برفضهم كل مساعي تحييد الاقتصاد وصرف رواتب الموظفين .





سبأ