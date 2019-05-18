عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو ومرتزقته خسائر في الأرواح و العتاد [18/مايو/2019] محافظات -سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية على مواقع و تجمعات جيش العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات وكبدهم خسائر في الأرواح و العتاد خلال الـ24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدة الهندسة نفذت كميناً نوعياً على فريق هندسي تابع للعدوان قبالة السديس بنجران و أسفر عن مصرع وإصابة 12 مرتزقاً .



و قتل وجرح عدد من المرتزقة بقصف مدفعي قبالة موقع السديس ، وتم قصف تجمعات آخرى لهم في منطقة الصوح بعدد من قذائف المدفعية قبالة نجران .



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية صدوا زحفاً واسعاً لمرتزقة الجيش السعودي شرق جحفان في جيزان ،لآفتاً الى أن الزحف من مسارين واستمر أكثر من ثمان ساعات بمشاركة الطيران الحربي والاستطلاعي وأسفرعن مقتل وجرح عدد من المرتزقة دون تحقيق اي تقدم .



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة في الربوعة بعسير ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،كما تم استهداف تجمعات أخرى لهم بقصف مماثل قبالة منفذ علب وأسفرعن مصرع وإصابة عدد منهم .



وفي عسير كذلك قصفت القوة المدفعية تجمعات لمرتزقة العدوان في تبة الشوايل بالربوعة .



وحسب المصدر تم كسر زحف للمرتزقة في جبهة الأزارق بمحافظة الضالع ونتج عنه مقتل و جرح العشرات في صفوفهم .





سبا