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آخر تحديث: السبت، 18 - مايو - 2019 الساعة 12:37:32م
قائد الثورة: أسوأ رصيد إجرامي في العالم هو لتحالف العدوان وعلى رأسه السعودية
قال قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي إن جرائم العدوان المستمرة لن تكسر إرادة الشعب اليمني وهو مصمم على الصمود.
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حزب الكرامة اليمني يدين يؤكد حق الشعب اليمني في الرد على جرائم العدوان
[18/مايو/2019] صنعاء -سبأ:
أكد حزب الكرامة اليمني على أن للشعب اليمني كامل الحق في الأخذ بالثأر والقصاص من مرتكبي الجرائم في تحالف العدوان السعودي الأمريكي بالطريقة والزمان والمكان الذي يناسبه.

ودعا حزب الكرامة في بيان تلقت (سبأ) نسخة منه كافة أبناء اليمن للالتفاف ومساندة الجيش واللجان الشعبية واستمرار رفد الجبهات بالمال والرجال للثأر لكل الدماء اليمنية وهزيمة العدو ودحره .

وشدد البيان على أن جريمة استهداف حي الرقاص بأمانة العاصمة والجرائم السابقة لها التي ارتكبتها قوى العدوان جرائم حرب لن تسقط بالتقادم.

وحمل البيان كافة الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن المسؤولية المشتركة مع دول العدوان وذلك لصمتها المخزي والمعيب تجاه هذه الجرائم، مطالباً بالتحرك الجاد والمسؤول لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.


سبأ
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