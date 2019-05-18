حزب الكرامة اليمني يدين يؤكد حق الشعب اليمني في الرد على جرائم العدوان [18/مايو/2019] صنعاء -سبأ:

أكد حزب الكرامة اليمني على أن للشعب اليمني كامل الحق في الأخذ بالثأر والقصاص من مرتكبي الجرائم في تحالف العدوان السعودي الأمريكي بالطريقة والزمان والمكان الذي يناسبه.



ودعا حزب الكرامة في بيان تلقت (سبأ) نسخة منه كافة أبناء اليمن للالتفاف ومساندة الجيش واللجان الشعبية واستمرار رفد الجبهات بالمال والرجال للثأر لكل الدماء اليمنية وهزيمة العدو ودحره .



وشدد البيان على أن جريمة استهداف حي الرقاص بأمانة العاصمة والجرائم السابقة لها التي ارتكبتها قوى العدوان جرائم حرب لن تسقط بالتقادم.



وحمل البيان كافة الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن المسؤولية المشتركة مع دول العدوان وذلك لصمتها المخزي والمعيب تجاه هذه الجرائم، مطالباً بالتحرك الجاد والمسؤول لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.





سبأ