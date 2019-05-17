إعلام أمانة العاصمة يدين استهداف وزارة الإعلام ورئيس إتحاد الإعلاميين [18/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

أدان مكتبا الإعلام ووكالة الأنباء اليمنية سبأ بأمانة العاصمة استهداف طيران العدوان وزارة الإعلام ومنزل رئيس أتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري ومنازل المواطنين بحي الرقاص والذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.



وأكدا في بيان مشترك، أن استهداف العدوان الممنهج والمقصود لمختلف الوسائل الإعلامية ورموزها, يهدف للتعتيم الإعلامي على مظلومية الشعب اليمني وما يتعرض له من حرب إبادة جماعية وجرائم حرب من قبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية والامارات.



وأشارا إلى أن استهداف وزارة الإعلام ورئيس اتحاد الإعلاميين بسلسلة غارات يعبر عن الروح الانهزامية لدول العدوان وفشلهم وعجزهم أمام ما حققته الجبهة الاعلامية الوطنية من انتصارات على الصعيد الاعلامي المحلي والعربي والعالمي .



ولفت البيان إلى أن هذه المجازر بحق المدنيين واستهداف العدوان للأحياء الآهلة والمكتظة بالسكان بأمانة العاصمة, يثبت للعالم بأسرة يوم بعد آخر عن مدى وحشية وغطرسة وإجرام قوى تحالف العدوان, وما يتعرض له اليمنيين من جرائم إبادة جماعية مستمرة للعام الخامس على التوالي.



وحمًل البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن كامل المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية إمام كافة جرائم تحالف العدوان التي ارتكبها ولا يزال بحق الشعب اليمني المظلوم والمعتدى عليه.



سبأ