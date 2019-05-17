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أمسية رمضانية بإب تدين جريمة العدوان بحق المدنيين بالعاصمة صنعاء
[18/مايو/2019] إب - سبأ :
أدانت القيادات المحلية والقضائية والأمنية بمحافظة إب في الأمسية الرمضانية التي عقدت اليوم برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ووزير الإعلام ضيف الله الشامي ومحافظ إب عبدالواحد صلاح، المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان في حي الرقاص بالعاصمة صنعاء.

وأكد المشاركون في الأمسية التي ضمت أعضاء مجلسي النواب والشورى والقضاء والنيابة والمكتب التنفيذي ومدراء المديريات ومدراء الأمن وقيادات المؤتمر الشعبي وأنصار الله، أن هذه المجزرة جريمة حرب مكتملة الأركان.

واستنكروا استمرار صمت المجتمع الدولي المعيب تجاه ما يتعرض له أطفال ونساء اليمن من مجازر يومية.. مؤكدين أن تلك الجرائم لن تمر دون رد طال الزمن أم قصر.

وشددوا على ضرورة الإستمرار في رفد جبهات العزة والكرامة بالمال والرجال للانتصار للوطن ودماء الشهداء والجرحى.

وخلال الأمسية رحب محافظ إب بمدير مكتب الرئاسة ووزير الإعلام ومرافقيهم بزيارتهم للمحافظة للأطلاع احتياجات المواطنين من الخدمات والذي يعكس إهتمام القيادة بأبناء المحافظة الذين يقدمون التضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.

وتطرق المحافظ صلاح إلى عدد من القضايا والمشكلات التي تعاني منها المحافظة وفي مقدمتها أزمة مياه الشرب وما تشكله من تحد كبير أمام السلطة المحلية في ظل الظروف الراهنة.

وأكد أن قيادة المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين للتخفيف من معاناتهم.

وأستعرض المحافظ صلاح الإجراءات المتخذة بشأن بعض القضايا التي شهدتها المحافظة والدور المؤمل من السلطة المركزية لإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لإنهاء بعض هذه القضايا.

وثمن جهود أبناء المحافظة على إختلاف انتماءاتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وإفشال مخططات العدو الرامية إلى نشر الفوضى وإثارة الفتنة.

وقال " إب احتضنت الجميع وستظل منارة نعتز بها وبنضال أبنائها من أجل الوطن والدفاع عن سيادته في مختلف الجبهات والميادين ".

ودعا محافظ إب الجميع إلى استشعار المسؤولية في التصدي للعدوان والإستمرار في رفد جبهات العزة بالمال والرجال حتى تحقيق الإنتصار الناجز.

كما دعا المغرر بهم إلى العودة إلى منازلهم وأسرهم وحضن الوطن الذي يتسع لكل أبنائه.

من جانبهم تطرق رئيس محكمة الإستئناف القاضي عبدالعزيز الصوفي ورئيس النيابة العامة القاضي الدكتور مروان المحاقري ووكيل المحافظة عبدالواحد المروعي ورئيس فرع المؤتمر الشعبي المهندس عقيل فاضل، إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل في الأجهزة التنفيذية والقضائية.

وأكدوا على أهمية دور المشاركة المجتمعية في مساندة جهود السلطة المحلية في تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان.

تخلل الأمسية تكريم عضو مجلس النواب الجديد الدكتور علي الزنم بدرع المحافظة من الدرجة الأولى تقديرا لجهوده في خدمة أبناء المحافظة خلال توليه عدد من المناصب.

حضر الأمسية نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني ورئيس نيابة الأموال العامة القاضي ربيع صالح حمود ووكيل الهيئة العامة للموارد المائية المهندس عبدالكريم السنباني ووكيلا المحافظة صادق حمزة وقاسم المساوى.

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