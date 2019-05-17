المدن التاريخية تدين استهداف العدوان للتجمعات السكنية بصنعاء

صنعاء - سبأ :

أدانت الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية ، استهداف طيران تحالف العدوان ، للأحياء والتجمعات السكنية في اليمن .

واشارت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى ما خلفته غارات طيران تحالف العدوان الأخيرة على حي الرقاص السكني وسط العاصمة صنعاء من ضحايا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتدمير لمباني الحي وبث الرعب في أوساط المواطنين الأبرياء .

واكد البيان انه وفقا للمعاببر الدولية تعتبر هذه الافعال جرائم حرب مكتملة الأركان، وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاك للشريعة الإسلامية السمحة التي تحرم العدوان والقتل في الأشهر الحرم ، إضافة إلى كونها تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والإنساني.

وحملت الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية ، السعودية وامريكا وتحالفها المسؤولية عن كُل الجرائم التي تستهدف المدنيين ، مطالبة بالتحقيق والمُساءلة الجنائية العاجلة لقيادات تحالف العدوان وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم.

كما استنكرت الصمت الدولي المخزي إزاء هذه المجازر، مناشدة الأحرار والشرفاء في هذا العالم وكل من يمتلك ذرة ضمير أن يدين هذه الجرائم، وفضح العدوان وزيف إدعاءاته .





[18/مايو/2019]سبـأ