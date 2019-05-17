رابطة الصحافة القومية تدين استهداف مدنيين في العاصمة صنعاء

صنعاء - سبأ :

أدانت رابطة الصحافة القومية ، استهداف العدوان السعودي والإمارتي ،منزل الصحفي عبدالله علي صبري وسط العاصمة صنعاء، وإستشهاد نجله و إصابته وأفراد اسرته واستشهاد عدد من المدنيين.

وعبرت الرابطة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن خالص العزاء للشعب اليمني ، وللزميل الجريح عبدالله صبري وكافة اسرته، ولذوي المدنيين الذين استشهدوا في القصف متمنية لهم وللجرحى الشفاء العاجل.

وحملت الرابطة ، العدوان السعودي الاماراتي كامل المسئولية عن هذه الجريمة ، واعتبرتها من جرائم الحرب ، مطالبة بتحقيق دولي وإحالة ملف العدوان لمحكمة الجنايات الدولية.

وجددت التأكيد ان استهداف الصحفيين والمدنيين مخالف لقوانين الحرب التي تلزم بتحصين المدنيين وتوفير الحماية لهم في النزاعات بل وتعتبرها جرائم حرب ضد الانسانية لاتسقط بالتقادم .



[18/مايو/2019]سبـأ