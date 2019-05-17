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  عربي ودولي
دعوة ايرانية في مجلس الأمن لإنهاء الوجود الأمريكي العسكري في سوريا فورا
[18/مايو/2019]
نيويورك  - سبأ:
دعا ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في إدلب السورية، إلى إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في سوريا فورا.

وقال تخت روانجي، خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الجمعة، بطلب من ألمانيا وبلجيكا والكويت، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى إلى جانب جميع الدول الضامنة لمسار أستانا لكي تبقى إدلب منطقة لخفض التوتر.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن هذا الموقف يستند إلى الواقع على الأرض، وهو مبدأ أساس، ومفاده أن هناك عددا كبيرا من المدنيين في هذه المنطقة، وينبغي العمل على إنقاذ أرواحهم.

وأكد تخت روانجي ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها بشكل كامل، لافتا إلى أنه يجب منع أي خطوة من قبل أي جهة يمكن أن تزعزع المبادئ المذكورة.

وقال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة: "على هذا الأساس، فإن الدول الضامنة لمسار أستانا تبذل ما بوسعها لرفض إيجاد واقع ميداني جديد بذريعة مكافحة الإرهاب. ومن هنا يتعين على أمريكا أن تنهي تواجدها العسكري غير المشروع في سوريا".

سبـأ
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