أمسيات رمضانية في عدد من مديريات المحويت

المحويت - سبأ :

نظمت في عدد من مديريات محافظة المحويت أمس أمسيات رمضانية في إطار تعزيز الصمود والدعوة لاستمرار رفد الجبهات وإسناد المرابطين .





حيث استعرضت أمسية بعزلة الشرقي بمدينة المحويت بحضور وكيل المحافظة يحيی عبده إبراهيم وقائد الأمن المركزي العقيد حسين قناف ومدير المديرية ابراهيم عبد الحميد ومشرف المديرية بندر السقاف الجوانب المتصلة بدعم الجبهات بالمال والرجال والعتاد.

وحث الوكيل ابراهيم علی استمرار تكاتف الجهود لدعم المرابطين في جبهات العزة والشموخ للدفاع عن اليمن..مؤكدا أن جرائم العدوان لن تزيد الشعب اليمني الا صمودا وقوة لمواجهته.

وفي مديرية شبام كوكبان نظمت أمسية بمنطقة بيت القساس في عزله الأهجر بحضور وكيل المحافظة عبد السلام الذماري ومشرف المديرية ابراهيم الناصر وعدد من العلماء والتربويين تطرقت إلى سبل رفد الجبهات وتفقد أوضاع المواطنين.

وألقيت في الأمسية كلمات عبرت عن أدانة أبناء شبام لجرائم العدوان وآخرها مجزرة استهداف حي سكني بالعاصمة صنعاء..مؤكدة استمرار الصمود ومواصلة جهود رفد الجبهات.

إلی ذلك ركزت أمسية بمنطقة اللكمة عزلة بني الخياط في مديرية الطويلة بحضور وكيل وزارة التربية مدير مركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور محمد السقاف ومسئولي الوحدات الاجتماعية والثقافية ومدراء المكاتب التنفيذية وهيئة الزكاة علی تفعيل التحشيد والتوعية بمخططات العدوان.

وتناولت كلمات الأمسية الأوضاع الخدمية وأهمية استغلال الشهر الكريم في التكافل والتراحم..مؤكدة علی أهمية تعزيز التلاحم وتوحيد الجبهة الداخلية وتفعيل الدعم والنفير نحو الجبهات.

[18/مايو/2019]سبـأ