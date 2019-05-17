اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع اسعار النفط بسبب مخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط نيويورك - سبأ:

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة متضررة من مخاوف بشأن الطلب وسط مواجهة في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، لكن الخامين القياسيين ينهيان الأسبوع على مكاسب بدعم من تهديد متزايد للشحنات في الشرق الأوسط بسبب التوترات السياسية بين أمريكا وإيران.



وتسببت العقوبات الأمريكية على إيران في مزيد من الانخفاض في صادرات الخام من البلد العضو في أوبك في مايو أيار، بما يُضاف إلى تقييد للإمدادات ناجم عن اتفاق تقوده المنظمة. كما أثار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع مخاوف من اضطرابات إضافية للإمدادات.



وطغى تصاعد التوتر على تطورات هذا الأسبوع من شأنها أن تدفع أسعار النفط للهبوط، مثل زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية.



وما زالت الأسواق تنتظر قرارا من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بشأن ما إذا كانوا سيواصلون تخفيضات الإمدادات التي أدت إلى صعود الأسعار بأكثر من 30% منذ بداية العام الحالي.

سبـأ [18/مايو/2019]سبـأ