ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 18 - مايو - 2019 الساعة 02:17:17ص
قائد الثورة: أسوأ رصيد إجرامي في العالم هو لتحالف العدوان وعلى رأسه السعودية
قال قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي إن جرائم العدوان المستمرة لن تكسر إرادة الشعب اليمني وهو مصمم على الصمود.
أكثر من 200 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الثانية في رحاب الاقصى المبارك
أدى أكثر من 200 ألف مصلٍ من مدينة القدس المحتلة وكافة مناطق فلسطين المحتلة ممن تزيد أعمار الرجال عن الـ 40 عاماً صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك .
تراجع اسعار النفط بسبب مخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط
تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة متضررة من مخاوف بشأن الطلب وسط مواجهة في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، لكن الخامين القياسيين ينهيان الأسبوع على مكاسب بدعم من تهديد متزايد للشحنات في الشرق الأوسط بسبب التوترات السياسية بين أمريكا وإيران.
الكرامة يفوز على الأخوه و يتوج بلقب البطولة الرمضانية للكرة الطائرة
توج فريق الكرامة بلقب البطولة الرمضانية الرابعة للكرة الطائرة والتي نظمها نادي الشرطة بالتنسيق مع إتحاد اللعبة بالأمانة.
آخر الأخبار:
قبائل جبل المحويت تدين جريمة العدوان بحي الرقاص
رابطة الصحافة القومية تدين استهداف مدنيين في العاصمة صنعاء
دعوة ايرانية في مجلس الأمن لإنهاء الوجود الأمريكي العسكري في سوريا فورا
أمسيات رمضانية في عدد من مديريات المحويت
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
نادال يصل لمرحلة ماقبل النهائي في بطولة إيطاليا المفتوحة
[18/مايو/2019]
روما - سبأ:
ضرب الإسباني رفائيل نادال حامل اللقب موعدا في قبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس مع ستيفانوس تيتيباس بعد فوزه يوم الجمعة على مواطنه فرناندو فرداسكو بنتيجة 6-4 و6-صفر بينما بلغت البريطانية جوهانا كونتا قبل النهائي لأول مرة.

وسيلتقي نادال البالغ عمره 32 عاما مع تيتيباس بعد أسبوع واحد من خسارته أمام اللاعب اليوناني في قبل نهائي بطولة مدريد المفتوحة ما سيدفعه لإثبات أن هذه الهزيمة كانت مجرد كبوة خلال سعيه للفوز بلقبه 12 في بطولة فرنسا المفتوحة هذا الشهر.

وبلغ تيتيباس (20 عاما) قبل النهائي عقب انسحاب روجر فيدرر قبل مواجهتهما في دور الثمانية بسبب إصابة في الساق اليمنى يوم‭ ‬الجمعة.

وتأخر نادال 2-صفر قبل أن ينجح في إنقاذ ثلاث نقاط لكسر الإرسال والنتيجة 4-4 في المجموعة الأولى لكنه انتصر في ثمانية أشواط متتالية ليواصل زحفه نحو لقبه التاسع في روما.

وقال نادال في مؤتمر صحفي عقب المباراة ”لم ألعب بشكل سيء في البداية على الإطلاق لكنه قدم أداء مذهلا. لم تكن هناك أي أخطاء مع الكثير من الضربات الناجحة. كانت المجموعة الأولى صعبة للغاية. كانت واحدة من المجموعات الأولى التي سعدت بها.

سبـأ
  المزيد من (رياضة)
الجوكر والحاذق إلى ثمن نهائي كروية 22 مايو الرمضانية بذمار
انريكي ينال ثقة الاتحاد الاسباني ويواصل عمله مدرباً للمنتخب
تكريم فريق وزارة الاتصالات بكأس اليوم العالمي للاتصالات (مصحح)
اختتام مسابقة القرآن الكريم وبدء المسابقة الثقافية ضمن النشاط الرمضاني بالنادي الأهلي بصنعاء
الأحد.. انطلاق بطولة الوحدة لفئات الفروسية ضمن الملتقى الرمضاني
الروضة وهيئة الطيران يتأهلان لربع نهائي دوري الأهلي الرمضاني
الكرامة يفوز على الأخوه و يتوج بلقب البطولة الرمضانية للكرة الطائرة
الأهلي يجتاز اليرموك وآزال ومايو يتعادلان في بطولة الوحدة الرمضانية
الأمجاد يتأهل وشباب الحداء يقصي بن فتشه بكروية 22 مايو بذمار
السويسري فيدرر يتغلب على البرازيلي سوزا ضمن بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة أكثر من 86 مواطناً في جرائم جديدة لطيران العدوان ومرتزقته
[17/مايو/2019]
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[16/مايو/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية حرض
[15/مايو/2019]
سلسلة غارات لطيران العدوان على عدة محافظات واستمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
[15/مايو/2019]
طيران العدوان يشن غارة على حطام الطائرة التجسسية
[15/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by