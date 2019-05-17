رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نادال يصل لمرحلة ماقبل النهائي في بطولة إيطاليا المفتوحة روما - سبأ:

ضرب الإسباني رفائيل نادال حامل اللقب موعدا في قبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس مع ستيفانوس تيتيباس بعد فوزه يوم الجمعة على مواطنه فرناندو فرداسكو بنتيجة 6-4 و6-صفر بينما بلغت البريطانية جوهانا كونتا قبل النهائي لأول مرة.



وسيلتقي نادال البالغ عمره 32 عاما مع تيتيباس بعد أسبوع واحد من خسارته أمام اللاعب اليوناني في قبل نهائي بطولة مدريد المفتوحة ما سيدفعه لإثبات أن هذه الهزيمة كانت مجرد كبوة خلال سعيه للفوز بلقبه 12 في بطولة فرنسا المفتوحة هذا الشهر.



وبلغ تيتيباس (20 عاما) قبل النهائي عقب انسحاب روجر فيدرر قبل مواجهتهما في دور الثمانية بسبب إصابة في الساق اليمنى يوم‭ ‬الجمعة.



وتأخر نادال 2-صفر قبل أن ينجح في إنقاذ ثلاث نقاط لكسر الإرسال والنتيجة 4-4 في المجموعة الأولى لكنه انتصر في ثمانية أشواط متتالية ليواصل زحفه نحو لقبه التاسع في روما.



وقال نادال في مؤتمر صحفي عقب المباراة ”لم ألعب بشكل سيء في البداية على الإطلاق لكنه قدم أداء مذهلا. لم تكن هناك أي أخطاء مع الكثير من الضربات الناجحة. كانت المجموعة الأولى صعبة للغاية. كانت واحدة من المجموعات الأولى التي سعدت بها.

سبـأ [18/مايو/2019]سبـأ