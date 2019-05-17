أمسية رمضانية في الجعفرية بريمة لمناقشة سبل تنمية الإيرادات الزكوية

ريمة - سبأ :

ناقشت أمسية رمضانية بمديرية الجعفرية محافظة ريمة ، امس برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي ، الجوانب المتصلة بالتحشيد والتعبئة، وسبل تنمية الإيرادات الزكوية بالمديرية.

واستعرضت الأمسية الرمضانية إحتياجات ومتطلبات المديرية من المشاريع الخدمية والتنموية، واستغلال رمضان في تجسيد قيم التراحم والتكافل.

وأكد وكيل المحافظة على أهمية استمرار فعاليات التحشيد والتعبئة العامة لرفد الجبهات بالمال والرجال ، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز التلاحم والإصطفاف لأفشال مخططات العدوان التأمرية .

وحث على بذل المزيد من الجهود لتحصيل الإيرادات الزكوية ، لافتا إلى دور العقال والأمناء والمشائخ والمجالس المحلية بالتعاون مع فرع هيئة الزكاة في تحسين وتنمية الموارد المحلية .

حضر الأمسية مدير المديرية جميل روبع، ومدير عام هيئة الزكاة بالمحافظة علي النهاري، ومدير عام مكتب الصناعة بالمحافظة محمود امين، ومدير مكتب المحافظ احمد عبد القدوس، والقيادات المحلية والاشرافية بالمديرية ومشائخ ووجهاء وأعيان المديرية.

[18/مايو/2019]سبـأ