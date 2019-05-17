محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية بمدينة رداع تناقش الجوانب المتصلة بالتحشيد ودعم الجبهات البيضاء - سبأ :

ناقشت أمسية رمضانية موسعة لأبناء مديريات رداع محافظة البيضاء برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري الجوانب المتصلة بالتحشيد وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان .



وفي الأمسية التي حضرها وكلاء المحافظة ومدراء عموم المديريات والمشائخ والعلماء، أكد المحافظ المنصوري على أهمية إقامة الأمسيات الرمضانية واللقاءات المجتمعية لتعزيز التلاحم المجتمعي في والتصدي للعدوان الذي استهدف كل مقومات الحياة.



وأشار إلى ضرورة مضاعفة الجهود خلال الشهر الفضيل الذي يعتبر مناسبة يستذكر فيها الإنسان الجهاد وأعمال الخير .. لافتا إلى أن رمضان شهر الفتوحات والعمل والبذل والعطاء للمرابطين في جبهات العزة والشرف الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية.



وأشاد محافظ البيضاء بالإنجازات النوعية للطيران الجو المسير في قصف عمق العدو، وكذا ما يحققه أبطال الجيش واللجان الشعبية من انتصارات في مختلف الجبهات.



من جانبه أشار وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد العزي راجح إلى أهمية استغلال الشهر الفضيل في التقرب إلى الله بالطاعات والأعمال الصالحة وتعزيز التكافل الاجتماعي ومساعدة الفقراء وأسر الشهداء والمرابطين .



وتطرق إلى فريضة الزكاة وأهمية توعية المجتمع بدفع زكاة أموالهم للهيئة العامة للزكاة الجهة المخولة لتوزيعها على مستحقيها .



وأكد العزي على أهمية تعزيز بالوعي بمخططات العدوان والتصدي لمخططاته التي تستهدف النسيج الاجتماعي للشعب اليمني.. لافتا إلى أهمية إقامة الأمسيات الرمضانية والتحرك الجاد لدعم الجبهات وتفعيل دور الخطباء والمرشدين وتنسيق الجهود في مواجهة العدوان .



فيما أكد مشرف المحافظة الشيخ حمود شتان، أهمية الاقتداء بإعلام الهدى والتصدي لمؤامرات العدوان والاستمرار في التحشيد لرفد الجبهات بالمال والرجال وتعزيز وحدة الصف ونبذ الخلافات وتوحيد الجهود لإسناد المرابطين في جبهات الشرف والبطولة .



وندد المشاركون في الأمسية بجريمة تحالف العدوان في أحد الأحياء المكتظة بالسكان بالعاصمة صنعاء والذي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.

سبـأ [18/مايو/2019]وفي الأمسية التي حضرها وكلاء المحافظة ومدراء عموم المديريات والمشائخ والعلماء، أكد المحافظ المنصوري على أهمية إقامة الأمسيات الرمضانية واللقاءات المجتمعية لتعزيز التلاحم المجتمعي في والتصدي للعدوان الذي استهدف كل مقومات الحياة.وأشار إلى ضرورة مضاعفة الجهود خلال الشهر الفضيل الذي يعتبر مناسبة يستذكر فيها الإنسان الجهاد وأعمال الخير .. لافتا إلى أن رمضان شهر الفتوحات والعمل والبذل والعطاء للمرابطين في جبهات العزة والشرف الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية.وأشاد محافظ البيضاء بالإنجازات النوعية للطيران الجو المسير في قصف عمق العدو، وكذا ما يحققه أبطال الجيش واللجان الشعبية من انتصارات في مختلف الجبهات.من جانبه أشار وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد العزي راجح إلى أهمية استغلال الشهر الفضيل في التقرب إلى الله بالطاعات والأعمال الصالحة وتعزيز التكافل الاجتماعي ومساعدة الفقراء وأسر الشهداء والمرابطين .وتطرق إلى فريضة الزكاة وأهمية توعية المجتمع بدفع زكاة أموالهم للهيئة العامة للزكاة الجهة المخولة لتوزيعها على مستحقيها .وأكد العزي على أهمية تعزيز بالوعي بمخططات العدوان والتصدي لمخططاته التي تستهدف النسيج الاجتماعي للشعب اليمني.. لافتا إلى أهمية إقامة الأمسيات الرمضانية والتحرك الجاد لدعم الجبهات وتفعيل دور الخطباء والمرشدين وتنسيق الجهود في مواجهة العدوان .فيما أكد مشرف المحافظة الشيخ حمود شتان، أهمية الاقتداء بإعلام الهدى والتصدي لمؤامرات العدوان والاستمرار في التحشيد لرفد الجبهات بالمال والرجال وتعزيز وحدة الصف ونبذ الخلافات وتوحيد الجهود لإسناد المرابطين في جبهات الشرف والبطولة .وندد المشاركون في الأمسية بجريمة تحالف العدوان في أحد الأحياء المكتظة بالسكان بالعاصمة صنعاء والذي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.سبـأ