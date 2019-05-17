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المنطقة التعليمية بمديرية شعوب بأمانة العاصمة تنظم أمسية رمضانية
[18/مايو/2019]
 صنعاء - سبأ :

نظمت المنطقة التعليمية بمديرية شعوب بأمانة العاصمة، أمس أمسية رمضانية للتربويين بالمدارس الحكومية والأهلية .

وفي الأمسية أشار عضو مجلس الشورى خالد المداني، إلى مخططات العدوان السعودي الأمريكي خلال الأعوام الماضية لإيقاف العملية التعليمية واستهداف الجبهة التربوية والتي فشلت بفضل صمود وتعاون جميع التربويين.

ولفت المداني إلى أن الشعب اليمني اثبت للعالم قدرته على مواجهة العدوان بما يمتلكه من إمكانات .. مشيرا إلى أهمية دور التربويين في التوعية ورفد الجبهات.

من جانبه أشاد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب بجهود التربويين في إنجاح العملية التعليمية رغم الصعوبات التي يواجهونها وأهمها إيقاف صرف الرواتب .

وأشار إلى أن الجبهة التربوية لها دور كبير في ظل الوضع الذي تمر به البلاد جراء استمرار العدوان والحصار .. مؤكدا على أهمية استمرار العملية التعليمية.

فيما أشار مدير مكتب المنطقة التعليمية بالمديرية الدكتور عصام العابد والشيخ راجح المقداد، إلى أهمية استمرار صمود التربويين في مختلف المدارس الحكومية والأهلية.

وأشادا بجهود وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين في متابعة منظمة اليونيسف لمعالجة الاختلالات التي رافقت صرف الحوافز النقدية لعدد من الكوادر التربوية.

تخلل الأمسية قصيدة للشاعر محمد المؤيدي وفقرات فنية قدمها طلاب مدرسة عمر المختار الثانوية.

حضر الأمسية رئيس شعبة المناهج بمكتب التربية والتعليم عبدالله الماخذي وعدد من القيادات التربوية بالمديرية ومدراء المدارس الحكومية والأهلية .

سبـأ
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