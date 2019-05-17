[18/مايو/2019]
ريمة - سبأ :
ناقش اجتماع بفرع هيئة الزكاة بمديرية مزهر محافظة ريمة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي، آلية تحسين الإيرادات الزكوية بالمديرية.
واستعرض الاجتماع الذي حضره مدير المديرية بدر الزايدي ومدير فرع الهيئة بالمحافظة علي النهاري ومدير مكتب المحافظ احمد عبده القدوس ومدير الهيئة بالمديرية ومشائخ وأمناء والمتحصلين بعزل المديرية، خطة الأداء وتحصيل الايرادات الزكوية خصوصا خلال شهر رمضان.
وأكد الوكيل الضبيبي أهمية مضاعفة الجهود في تحصيل الموارد الزكوية بالمديرية ورفع مستوى تحصيل الإيرادات المحلية.
ودعا القيادات المحلية والأمناء ومسئولي التحصيل إلى تضافر الجهود لتحصيل الموارد الزكوية وتنميتها خاصة تحصيل المتراكمات والمتأخرات السابقة.
وحث فرع هيئة الزكاة بالمديرية على بذل مزيد من الجهود وتفعيل الجانب التوعوي لحظ المواطنين على دفع الزكاة المفروضة عليهم .. مثمنا جهود فرع الهيئة بالمديرية والعاملين في رفع مستوى الايرادات وتحصيلها.
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