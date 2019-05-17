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آخر تحديث: السبت، 18 - مايو - 2019 الساعة 02:17:17ص
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  محلي
إعلام المحويت يدين استهداف المدنيين والمؤسسات الاعلامية
[18/مايو/2019]
المحويت - سبأ :

  أدان مكتبا الاعلام ووكالة الأنباء اليمنية سبأ والمركز الاعلامي لأنصار الله بالمحويت تمادي تحالف العدوان في جرائمه بحق المدنيين واستهداف الاعلاميين وقصف منشآت ومباني الإعلام.

واعتبر بيان مشترك استهداف حي سكني في الرقاص بالعاصمة صنعاء وقصف منزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري ومبنی وزارة الاعلام جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأكد البيان أن هذه الجرائم تعكس إفلاس وتخبط النظامين السعودي والإماراتي في حربهم العبثية علی الشعب اليمني..مطالبا المؤسسات والهيئات الاعلامية الدولية بإدانة هذه الجرائم.

وأشار البيان إلی أن الاستهداف الممنهج لمنزل الاعلامي صبري ومبنی وزارة الاعلام انتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم استهداف المنشآت الإعلامية والمدنية .. لافتا إلی أن هذه الجرائم هدفها اسكات الرسالة الاعلامية الوطنية المناوئة لجرائم العدوان.

سبـأ
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