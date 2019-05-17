محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة محافظة ريمة تدين جريمة العدوان بحي الرقاص بصنعاء ريمة - سبأ :

أدانت قيادة محافظة ريمة والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية, استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لمبنى وزارة الإعلام ومنازل المواطنين في حق الرقاص بالعاصمة صنعاء والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.



واعتبرت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استهداف المدنيين والأحياء السكنية جريمة تتنافى مع كل المواثيق والقوانين الإنسانية والدولية.



وأكد البيان أن جرائم العدوان لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة الصمود في مواجهته وإفشال مخططاته .



ودعا البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية تحمل المسؤولية والعمل على إيقاف المجازر التي يتعرض لها الشعب اليمني.



وطالب البيان بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان.



إلى ذلك أدان مكتبا الإعلام ووكالة سبأ بمحافظة ريمة بشدة استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لمبنى وزارة الإعلام ومنازل المواطنين ومنزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري والذي أدى إلى إصابته واستشهاد نجله وجرح بقية أفراد أسرته.



وأوضحا في بيان أن هذه الجريمة الوحشية تضاف إلى سجل الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني.



واعتبر البيان استهداف الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية التي تجرم المساس بالإعلاميين.. داعيا أحرار العالم والمنظمات المحلية والدولية إلى إدانة جرائم العدوان وتوثيقها.

سبـأ [18/مايو/2019]سبـأ