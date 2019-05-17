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تواصل الاعتصامات أمام مكتب الأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج عن السفن النفطية
[18/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

تتواصل الاعتصامات أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء لليوم الـ43 على التوالي، للمطالبة بالإفراج عن السفن النفطية المحتجزة من قبل تحالف العدوان.

حيث أدى المصلين صلاة الجمعة أمس في شارع الستين تحت شعار " جمعة استنكار الصمت الأممي "، ونظموا وقفة عقب الصلاة بحضور المدير التنفيذي لشركة النفط ياسر الواحدي وبمشاركة اللجان النقابية وعدد من موظفي الشركة والمواطنين.

وأشار المشاركون إلى أن استمرار إحتجاز السفن النفطية القى بأثاره الكارثية وزاد من معاناة الشعب اليمني وخلق أزمة مشتقات نفطية وتضررت منه كافة القطاعات الحيوية والصحية والخدمية .

وعبروا عن استنكارهم الشديد لصمت الأمم المتحدة، وعدم التجاوب لمطالبهم القانونية والمشروعة ..مؤكدين استمرار الاعتصامات والاحتجاجات حتى يتم اطلاق السفن النفطية المحتجزة .

وطالب بيان صادر عن الوقفة الأمم المتحدة بالضغط على تحالف العدوان لتسهيل وصول السفن النفطية بأسرع وقت إلى ميناء الحديدة، ووضع آلية أممية تضمن عدم تعرض السفن النفطية للاحتجاز في المستقبل .

كما طالبوا بتحييد شركة النفط اليمنية ومنشئاتها الخدمية ومرافقها وعدم استهدافها من قبل دول تحالف العدوان وفتح مطار صنعاء الدولي لما يمثله المرفد من نشاط لشركة النفط في تموين الطائرات .. مشددين على فتح ميناء راس عيسى النفطي أمام السفن النفطية.

يذكر أن تحالف العدوان لايزال يحتجز ست سفن نفطية محملة (36.515) طن بنزين و(89.687) طن ديزل بانتظار الإفراج عنها .

سبـأ
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