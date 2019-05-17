محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إعلام إب يدين جريمة إستهداف وزارة الإعلام ومنزل رئيس إتحاد الاعلاميين إب- سبأ:

أدان مكتبا الإعلام ووكالة الأنباء اليمنية سبأ والوحدة الإعلامية لأنصار الله وفرع المؤسسات الإعلامية والصحفية في إب, الجرائم المروعة التي ارتكبها طيران العدوان بالعاصمة صنعاء وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى جلهم أطفال ونساء.



واستنكرت في بيان مشترك، إستهداف طائرات العدوان لمبنى وزارة الإعلام ومنزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنين عبدالله صبري والذي اصيب مع عدد من أفراد أسرته واستشهاد نجله.



كما إستنكرت الصمت المقيت للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية .



وأكدت أن هذه الجرائم, التي تتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية لن تسقط بالتقادم .. داعية كافة المنظمات والهيئات الإعلامية وأحرار العالم إلى إدانة هذه الأعمال الإجرامية.

سبأ [18/مايو/2019]سبأ